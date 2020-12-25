25 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı

2019/2020 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki istatistiğiyle rakiplerini geride bıraktı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 Giriş Tarihi: 25.12.2020

'ın teknik direktörü olarak ilk maçına 1 Şubat 2020'de Ç.Rizespor deplasmanında çıktı. Siyah-beyazlıların artık efsaneleşen ismi ile ilk maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon görev yaptığı 15 lig maçında 3. sıraya çıkıp ve Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti almıştı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı

, bu sezonda bir ara zorlansa da son 6 haftada 5 galibiyet alıp zirvenin ortağı oldu. böylece göreve geldiği günden beri yapılan puan durumunda ligin puan farkı ile lideri oldu. Siyah-beyazlı takım aynı zamanda en çok gol atan takım unvanını da kazandı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı

GALATASARAY'A 8 PUAN, FENERBAHÇE'YE 15 PUAN
Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan takımların önemli zorluklar yaşadığı bu dönemde 57 puan toplarken yönetimindeki 'a 8 puan, ezeli rakibi 'ye ise 15 puan fark attı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı

Geçen sezon zirve yarışı yapan bu dönemde 30 maça çıkıp 50 puan alırken ise bu sezon yaşadığı düşüşle 48 puanda kaldı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı

PUAN ORTALAMASINDA DA RAKİPLERİNİ GEÇTİ
Fanatik'in haberine göre , 28 maçta 57 puanla 2,04 puan ortalaması yakalayıp şampiyonluk yaşayan takımların seviyesinde devam ederken, örneğin bu sezon ilk kez teknik adam olarak görev yapan Çağdaş Atan'ı geçti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı

bu sezon 1,93 ortalama yakalarken belli bir maç seviyesinin üzerindeki teknik adamlar 2,00 ortalamasının altında kaldı

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