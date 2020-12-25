Beşiktaş'ta Sergen Yalçın zirvede! Rakiplerini geride bıraktı
2019/2020 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ın başına geçen teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımdaki istatistiğiyle rakiplerini geride bıraktı. İşte detaylar...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak ilk maçına 1 Şubat 2020'de Ç.Rizespor deplasmanında çıktı. Siyah-beyazlıların artık efsaneleşen ismi ile ilk maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon görev yaptığı 15 lig maçında 3. sıraya çıkıp ve Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti almıştı.
Kara Kartal, bu sezonda bir ara zorlansa da son 6 haftada 5 galibiyet alıp zirvenin ortağı oldu. Beşiktaş böylece Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri yapılan puan durumunda ligin puan farkı ile lideri oldu. Siyah-beyazlı takım aynı zamanda en çok gol atan takım unvanını da kazandı
GALATASARAY'A 8 PUAN, FENERBAHÇE'YE 15 PUAN
Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan takımların önemli zorluklar yaşadığı bu dönemde Beşiktaş 57 puan toplarken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a 8 puan, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ise 15 puan fark attı.
Geçen sezon zirve yarışı yapan Trabzonspor bu dönemde 30 maça çıkıp 50 puan alırken Başakşehir ise bu sezon yaşadığı düşüşle 48 puanda kaldı.
PUAN ORTALAMASINDA DA RAKİPLERİNİ GEÇTİ
Fanatik'in haberine göre Sergen Yalçın, 28 maçta 57 puanla 2,04 puan ortalaması yakalayıp şampiyonluk yaşayan takımların seviyesinde devam ederken, örneğin bu sezon ilk kez teknik adam olarak görev yapan Çağdaş Atan'ı geçti.
Alanyaspor bu sezon 1,93 ortalama yakalarken belli bir maç seviyesinin üzerindeki teknik adamlar 2,00 ortalamasının altında kaldı
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