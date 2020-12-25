Kara Kartal, bu sezonda bir ara zorlansa da son 6 haftada 5 galibiyet alıp zirvenin ortağı oldu. Beşiktaş böylece Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri yapılan puan durumunda ligin puan farkı ile lideri oldu. Siyah-beyazlı takım aynı zamanda en çok gol atan takım unvanını da kazandı