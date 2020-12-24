24 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a yine ibra şoku!

Beşiktaş'ta Fikret Orman'a yine ibra şoku!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

'ın eski başkanı , Futbol A.Ş. Genel Kurulu'nda ikinci kez oy birliğiyle ibra edilmedi. Siyah-beyazlı kulübün hissedarları, 1 Haziran 2019 ile görevi bıraktığı 24 Eylül 2019 tarihine kadar olan dönem için de dava açma hakkı ortaya çıktı.

Futbol A.Ş. Olağan Genel Kurulu dün Vodafone Park'ta gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı , 1 Haziran 2019'dan görevi bıraktığı 24 Eylül 2019 tarihi arasındaki zamanı kapsayan dönem için ibra edilmedi. Karar, hisselerin çoğunluğunu elinde bulunduran Beşiktaş J.K. Derneği ve diğer hissedarların oy birliği ile alındı. Böylece şirkette hissedar olan herkesin Fikret Orman hakkında dava açma hakkı ortaya çıktı.

AHMET NUR ÇEBİ RESMEN BAŞKAN

Orman, ocak ayında olduğu gibi tüm üyeler ibra edilirken ikinci kez onay alamadı. Fikret Orman'ın ibrasızlığı kaldırmak için mahkemeye gidebileceği belirtildi. Bu arada Futbol A.Ş.'nin yeni yönetim kurulu da belirlendi. resmen şirketin başına geçti. Toplantıda son olarak bankalar konsorsiyumu ile yapılacak anlaşmanın prensipleri açıklandı. Nihai anlaşmanın 1-2 hafta içinde tamamlanarak imza aşamasına geleceği belirtildi. (Sabah)

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