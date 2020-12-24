Beşiktaş'ta Adem Ljajic uslanmıyor! Komşuları yönetime şikayet etti

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yeniden patlak verdi. Siyah-beyazlılarda uzun süre sakatlığı bulunan ve sakatlıktan sonra da isteksiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılan Sırp yıldızı, komşuları Beşiktaş Yönetimi'ne şikayet etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

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Giriş Tarihi: 24.12.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 06:15 ABONE OL