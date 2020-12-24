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Beşiktaş'ta Adem Ljajic uslanmıyor! Komşuları yönetime şikayet etti

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yeniden patlak verdi. Siyah-beyazlılarda uzun süre sakatlığı bulunan ve sakatlıktan sonra da isteksiz tavırları sebebiyle kadro dışı bırakılan Sırp yıldızı, komşuları Beşiktaş Yönetimi'ne şikayet etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Giriş Tarihi: 24.12.2020 00:42 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 06:15
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic uslanmıyor! Komşuları yönetime şikayet etti

Beşiktaş'ta Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp oyuncu takımda kadroya girmeyi unuturken gece hayatındaki performansıyla zirve yaptı.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic uslanmıyor! Komşuları yönetime şikayet etti

Alkol problemi nedeniyle daha önce uyarılan Adem Ljajic'in kötü huyundan vazgeçmediği gibi evinde parti üstüne parti düzenlediği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic uslanmıyor! Komşuları yönetime şikayet etti

SABAHA KADAR EĞLENİYOR

Sırp starın eve arkadaşlarını getirerek sabaha kadar yüksek müzikle gürültülü bir şekilde eğlenmesinden rahatsızlık duyan komşuların Ljajic'i yönetime şikayet ettiği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic uslanmıyor! Komşuları yönetime şikayet etti

UYARIYA KULAK ASMADI

Beşiktaş Yönetimi'nin göndermek için kulüp aradığı Ljajic'i uyardığı belirlendi. Ancak Sırp yıldızın eleştirilere vurdumduymaz tavır sergileyerek kayıtsız kaldığı belirlendi.

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Beşiktaş'ta Adem Ljajic uslanmıyor! Komşuları yönetime şikayet etti

DURUMU MASAYA YATIRILDI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yaşanan gelişmelerden çok rahatsız olduğu öğrenilirken, Başkan Ahmet Nur Çebi'yle Adem Ljajic'in durumunu görüştüğü iddia edildi. (Takvim)

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