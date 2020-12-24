24 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması: En iyisi biziz

Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması: En iyisi biziz
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

, takımla kısa bir toplantı yaptı, “En iyisi olduğumuzu göstereceğiz. Taraftarımızın yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.

Ankaragücü maçı öncesi son idmanını yapan 'ta çalışmaların ardından mini bir toplantı vardı. 'ın hocası , öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı. Kazanmaktan başka düşüncelerinin olmaması gerektiğini söyleyen başarılı teknik adam, "'in en iyisi olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz. Taraftarımızın yüzünü güldüreceğiz" dedi.Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "'da işimiz kolay olmayacak. Son 3 maçta 7 puan toplayan, sert bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bir an olsun rehavete girmemelisiniz. Bireysel anlamda onlarda da oyunun yönünü değiştirecek isimler var. Yalnızca sahaya konsantre olun ve bitiş düdüğünde kazanan biz olalım. Bu zorlu ve yoğun fikstürde hepinize güveniyorum" diye konuştu. (Fotomaç)
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