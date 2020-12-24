24 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Rıdvan Yılmaz fark yaratıyor! Avrupa devleri sıraya girdi

Rıdvan fark yaratıyor! Avrupa devleri sıraya girdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

’ın sol bekteki yeni vazgeçilmezi 19 yaşındaki , birçok Avrupa ekibinin listesine girdi.

Altyapısından yetiştiği 'ta bu sezon sol bekin vazgeçilmezleri arasına giren , 'nin en çok konuşulan isimleri arasında yerini aldı. Teknik direktör 'ın son 5 maçta 11'de forma verdiği 19 yaşındaki futbolcu, birçok Avrupa ekibinin de listesine girdi. Alman ekipleri Hoffenheim ile Stutgart'tan sonra Fransız Lille'nin de genç oyuncu için harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlılarla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan, transferlerle ilgili yorum yapmazken, hedefinin Beşiktaş ve 'la kupalar kaldırmak olduğunu söylüyor. Daha çok çalışması gerektiğini söyleyen genç futbolcu, "Beşiktaş'a daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Bu yüzden de kendimi geliştirmem gerekiyor. Kısa vadede hedeflerimden biri de Avrupa Şampiyonası'nda yer almak" diyor. (Fotomaç)
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