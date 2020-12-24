Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Takımda as-yedek ayrımı yok

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda MKE Ankaragücü'yle karşılaşacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Biz takımda as-yedek ayrımı yapmadık. Önümüzde zor bir periyot var. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Farklı oyuncuları kullanmak bundan sonra da olacak. Bugün 2 tane farklı oyuncu ile başlıyoruz. Bundan sonra 3-4 oyuncu, hatta 5 oyuncu rotasyona dahil olabilir.

İyi oynayıp, zirveyle aramızdaki farkı kapatmak istiyoruz.

Oyunun bölümlerinde her türlü varyasyonu yapan bir takım olmak istiyoruz. Bu bazen oluyor, bazen olmuyor. 10-15 dakikalık bölümlerde oyunlar değişebiliyor. Bugün iyi oyun oynayıp 3 puan almak istiyoruz."

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