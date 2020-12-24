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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle üst sıraları zorlayan Beşiktaş'ta ocak ayı için çalışmalar hızlandı. Siyah-beyazlılar, sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İşte o isim... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 24.12.2020 13:37 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 13:39
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti

Süper Lig'de son hafta aldığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor galibiyetiyle moral bulan Beşiktaş, zirve yarışını sürdürüyor.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti

Siyah-beyazlı ekip, devre arasına minimum puan kaybıyla girmenin hesaplarını yaparken bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucu, takımda sürpriz bir ayrılık yaşanabilir. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş'a 1 sezon aradan sonra dönen Gökhan Töre'nin kronik sakatlığı düşündürüyor.

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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sezon başında transfer edilmişti

Sezon başından beri takıma katkısı yok denecek kadar az olan siyah-beyazlı oyuncunun devre arasında gönderilme ihtimali bulunuyor.

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