25 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

N’Sakala bitiremedi

N’Sakala bitiremedi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.12.2020

Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş'ta sol bek Fabrice N'Sakala bir pozisyonda sakatlandı ve 83. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı.

Beşiktaş sol beki Fabrice N'Sakala bir pozisyonda sakatlandı ve 83. dakikada yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. 30 yaşındaki futbolcu maç sonu, "Sakatlığım ciddi değil ama maçın zorluğundan ötürü beni kısıtladı. Önemli olan 3 puandı. İlk golü atmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

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