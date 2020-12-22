22 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına tepki!

Beşiktaş'tan TFF'nin hükmen mağlubiyet kararına tepki!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (), yeni tip (Covid-19) vakaları nedeniyle, sahada yeteri sayıda futbolcu çıkaramayacak takımların hükmen mağlup sayılması kararına resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

'in aldığı kararına tepki gösterdi.

Beşiktaş resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 21 Aralık 2020 tarihinde resmi internet sitesi aracılığıyla ilan ettiği, sezonun ikinci yarısında uygulanacak statü ve talimatlarda yer alan hükmen mağlubiyet uygulamasının, sporun ruhundaki yarışma ve yarışarak kaybetmek ve kazanmak ilkesine aykırı olduğunu düşünüyoruz.

Federasyonumuzun, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Covid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla," ifadelerine yer verildi.

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