Abou’ya Marsilya kancası

Fransızlar duyurdu, Aboubakar dev kulübün transfer listesine girdi!

Fransızlar duyurdu, Aboubakar dev kulübün transfer listesine girdi! Siyah beyazlılar, Porto'dan eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna dahil etmiş ve yıldız futbolcu son zamanlarda yükselen form grafiği sonrası yeniden Avrupa'da adını duyurmayı başarmıştı. Sports. fr'de yer alan habere göre Marsilya, ara transfer sezonunda kadrosuna önemli isimleri dahil etmenin planlarını yapıyor. Haberde Marsilya için 9 kişinin yer aldığı listede Vincent Aboubakar'a da yer verdiler.

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