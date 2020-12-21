21 Aralık 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı! Yeni golcü...

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen ve aldığı galibiyetlerle zirveye yeniden ortak olan Beşiktaş, transfer bombasını patlattı. Sezona kötü bir giriş yapan ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın önderliğinde çıkışa geçen Kara Kartal, yıldız golcü için kulübüyle masaya oturacak. Siyah-beyazlılar yıldız forvet için İngiltere'den gelecek güzel haberi bekliyor... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 17:07
ABONE OL
  • 1
  • 12
Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı! Yeni golcü...

Süper Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle zirveye yeniden ortak olan Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı! Yeni golcü...

BAŞAKŞEHİR MAÇIYLA ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezona kötü başlayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçıyla çıkışa geçti. Siyah-beyazlılar sırasıyla Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarından 3 puanla ayrıldı.

  • 3
  • 12
Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı! Yeni golcü...

İKİNCİ YARIDA MAÇI KOPARDI

Geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Pazar akşamı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını ikinci yarıda bulduğu gollerle kopardı. Siyah-beyazlılar, Aboubakar'ın damga vurduğu maçta rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı.

  • 4
  • 12
Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı! Yeni golcü...

LİDERE BİR ADIM DAHA

Kara Kartal Erzurumspor karşısında aldığı bu galibiyetle 22 puanla lider Aytemiz Alanyaspor'un 4 puan gerisinde 4. sırada yer aldı.

  • 5
  • 12
Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı! Yeni golcü...

ABOUBAKAR'A ALTERNATİF ARANIYOR

Sakatlık endişeleri eşliğinde sezon başında Porto'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında kaydettiği 2 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. Beşiktaş yönetimi Aboubakar'ın sakatlık riskini göz önünde bulundurarak alternatif bir golcü için harekete geçti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör