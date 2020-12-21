Beşiktaş ara transfer bombasını patlattı! Yeni golcü...

Süper Lig'de son haftalarda çıkışa geçen ve aldığı galibiyetlerle zirveye yeniden ortak olan Beşiktaş, transfer bombasını patlattı. Sezona kötü bir giriş yapan ancak teknik direktör Sergen Yalçın'ın önderliğinde çıkışa geçen Kara Kartal, yıldız golcü için kulübüyle masaya oturacak. Siyah-beyazlılar yıldız forvet için İngiltere'den gelecek güzel haberi bekliyor... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri