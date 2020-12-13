Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bileti kesildi! Yollar ayrılıyor
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın stoperde Welinton-Montero ikilisi ile yola devam edecek. Gözden düşen Hırvat yıldız Domagoj Vida, devre arasında talibi çıkması halinde satılacak ve transfere bütçe oluşturulacak.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida corona virüsü sürecini atlattıktan sonra Kasımpaşa maçıyla takıma dönmüştü. Üç sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu artık teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk önceliği değil.
Bu sezonki performansıyla da sık sık eleştiri alan ve eski görüntüsünden uzak olan Hırvat stoper, Welinton ve Montero ikilisinin gerisinde kaldı. Yalçın'ın bundan sonraki haftalarda da yoluna yine aynı ikiliyle devam etmeyi planladığı kaydedildi.
Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'tan yıllık 3.4 milyon euro net maaş alan ve takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida için de devre arası teklifler bekleniyor.
Sergen Yalçın'ın yönetime "Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli transfer yaparız" diye rapor verdiği Vida ile Rusya, Arap ülkeleri ve Avrupa'dan kulüpler ilgileniyor.
Başkan Çebi ve ekibinin yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Vida, daha önce kendisine gelen teklifleri İstanbul'da mutlu olduğunu belirterek geri çevirmişti.
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