13 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bileti kesildi! Yollar ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın stoperde Welinton-Montero ikilisi ile yola devam edecek. Gözden düşen Hırvat yıldız Domagoj Vida, devre arasında talibi çıkması halinde satılacak ve transfere bütçe oluşturulacak.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bileti kesildi! Yollar ayrılıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.12.2020

'ın tecrübeli stoperi corona virüsü sürecini atlattıktan sonra maçıyla takıma dönmüştü. Üç sezondur siyah-beyazlıların formasını giyen 31 yaşındaki oyuncu artık teknik direktör 'ın ilk önceliği değil.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bileti kesildi! Yollar ayrılıyor

Bu sezonki performansıyla da sık sık eleştiri alan ve eski görüntüsünden uzak olan Hırvat stoper, Welinton ve Montero ikilisinin gerisinde kaldı. Yalçın'ın bundan sonraki haftalarda da yoluna yine aynı ikiliyle devam etmeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bileti kesildi! Yollar ayrılıyor

Sabah'ın haberine göre, 'tan yıllık 3.4 milyon euro net maaş alan ve takımın en çok kazanan oyuncusu olan Vida için de devre arası teklifler bekleniyor.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bileti kesildi! Yollar ayrılıyor

'ın yönetime "Bonservisle gönderebilirsek bütçe oluştururuz ve yerine daha uygun maliyetli yaparız" diye rapor verdiği Vida ile , Arap ülkeleri ve Avrupa'dan kulüpler ilgileniyor.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın bileti kesildi! Yollar ayrılıyor

Başkan Çebi ve ekibinin yıldız futbolcunun menajeriyle görüşme yapacağı öğrenildi. Vida, daha önce kendisine gelen teklifleri 'da mutlu olduğunu belirterek geri çevirmişti.

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