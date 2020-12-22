Beşiktaş uçuşa geçti! Son 5 sezonun en skorer dönemi
Beşiktaş, Sergen Yalçın’la hücum gücünü artırdı. Ligin en çok gol atan takımı durumundaki siyah-beyazlılar, ‘Son 5 sezonun en skorer dönemini’ yaşıyor.
Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hücumda performansını artırdı. Ligde 25 gol atan siyah-beyazlı ekip, şampiyonluk mücadelesinde de iddiasını ortaya koydu. Kara Kartal, çıktığı 12 maçta fileleri 25 kez havalandırarak 2.08 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş böylece 25 golle ayrıca ligin en fazla gol atan takımı durumuna geldi ve son 5 sezonun en golcü performansını gösterdi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in teknik direktörlüğünde 2016-17 sezonunun 12 maçlık bölümünde 24 gol atarken, bir sonraki sezon 19 golde kaldı.
SON 8 MAÇTA 20 GOL
Güneş'in teknik direktörlüğünde 2018-19'daki 12 maçta 20 kez fileleri havalandıran Kartal, geçen sezon Abdullah Avcı ile söz konusu maçları 15 golle tamamladı. Beşiktaş, Şenol Güneş'in görev aldığı 2015-2016 sezonunun 12 maçlık bölümünde ise 30 kaydetmişti. Sezonun ilk 4 maçında hücumda etkisiz bir görüntü ortaya koyan siyah- beyazlı takım, söz konusu süreçte 5 gol atabildi. Beşiktaş, 6. haftadan itibaren ise golcü kimliğine büründü. Rakip filelere son 8 maçta 20 gol gönderen Kara Kartallar, 6 galibiyet ve 2 yenilgi alırken 18 puanı hanesine yazdırarak zirve yarışına ortak oldu.
İÇERİDE AZ YİYOR
Siyah-beyazlılar, yediği 16 golle ise defansif anlamda ise iyi bir görüntü vermedi. Erzurumspor maçı Beşiktaş'ın gol yemediği 3'üncü karşılaşma oldu. Kartal'ın gol yemediği 3 maçı da kendi sahasında oynaması, Vodafone Park'ta kalesini daha iyi savunduğu sonucunu ortaya çıkardı. 12 maçta kalesinde 16 gol gören Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu 16 golün 12'sini deplasmanda oynadığı 6 maçta yerken,kendi sahasındaki 6 maçta ise sadece 4 gole engel olamadı.
DEPLASMANDA DAHA GOLCÜ
Beşiktaş 25 golün 12'sini iç sahada atarken 13 golü de deplasmanda kaydetti. 4 maçta 3'er golü rakip ağlara bırakan siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve BB Erzurumspor'u 4'er golle geçti. Beşiktaş'ın suskun kaldığı tek takım ise kendi sahasında 1-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği oldu.
11 OYUNCU GOL ATTI
Beşiktaş'ta 11 oyuncu ligdeki 12 maçta gol sevinci yaşadı. Aboubakar attığı 8 golle takımının ve ligin en golcü ismi haline gelirken, Larin fileleri 5 defa havalandırdı. Atiba 3 golle takımına katkı verirken, Bernard Mensah 2 kez gol buldu. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Necip, N'Sakala, N'Koudou, Vida, Gökhan Töre ile kadro dışı kalan Boyd ve Lens ligde birer gol kaydetti.
(Fotomaç)
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