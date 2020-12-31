31 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! İşte o açıklamalar...

Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! İşte o açıklamalar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 Giriş Tarihi: 31.12.2020

eski yıldızı ile yeniden temas kurdu. 'lı yıldız görüşmede Beşiktaş'ı çok özlediğini, Aboubakar'la oynamaktan keyif aldığını ve 'ı çok sevdiğini belirtti. Beşiktaş'ta futbol oynamayı çok istediğini de dile getiren başarılı futbolcuyla, Kartal arasındaki son detaylar...

'tan ayrıldığı günden bu yana siyah beyazlıların gündeminden düşmeyen ve hemen hemen her transfer döneminde en çok konuşulan isim olan , flaş açıklamalara imza attı. Daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran 'lı oyuncu bu kez yönetimle bizzat görüştü. 'nde yer alan habere göre, taraftarların transferini heyecanla beklediği yıldız isimle görüşen siyah beyazlı yöneticiler Brezilya'lı futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İnternet üzerinden yapılan toplantıda, "Aboubakar'la futbol oynamayı ve 'ı çok özledim. Beşiktaş'ta futbol oynamayı her zaman isterim" diyen Sambacı için girişimler başladı. ekibi 'den yıllık 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya, ikinci yarı için 2.5 milyon Euro'luk maaş önerisinde bulunacak. Futbolcunun kulübüyle de transfer formülü için resmi temas kurulacak.

Beşiktaş formasıyla 2016-18 sezonları arasında 80 maça çıkıp 37 gol atarak bir kez şampiyonluğu yaşayan Anderson , 'daki yükselişinin ardından iki sezonluk kiralık macerasını tamamlamıştı. Oyuncunun kulübü , 2018 yılında Anderson Talisca'yı 25 milyon euro karşılığında Çin Ligi temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye göndermişti. Kulübünde görev yaptığı 3 sezonda 68 maça çıkıp 38 gol atan Talisca, burada da 1 şampiyonluk yaşadı.

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