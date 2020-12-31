Anderson Talisca'dan Beşiktaş'a yeşil ışık! İşte o açıklamalar...

Beşiktaş eski yıldızı Anderson Talisca ile yeniden temas kurdu. Brezilya'lı yıldız görüşmede Beşiktaş'ı çok özlediğini, Aboubakar'la oynamaktan keyif aldığını ve Vodafone Park'ı çok sevdiğini belirtti. Beşiktaş'ta futbol oynamayı çok istediğini de dile getiren başarılı futbolcuyla, Kartal arasındaki son detaylar...

Beşiktaş'tan ayrıldığı günden bu yana siyah beyazlıların gündeminden düşmeyen ve hemen hemen her transfer döneminde en çok konuşulan isim olan Anderson Talisca, flaş açıklamalara imza attı. Daha önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da siyah beyazlı taraftarları heyecanlandıran Brezilya'lı oyuncu bu kez yönetimle bizzat görüştü. Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre, taraftarların transferini heyecanla beklediği yıldız isimle görüşen siyah beyazlı yöneticiler Brezilya'lı futbolcuyla ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. İnternet üzerinden yapılan toplantıda, "Aboubakar'la futbol oynamayı ve Vodafone Park'ı çok özledim. Beşiktaş'ta futbol oynamayı her zaman isterim" diyen Sambacı için girişimler başladı. Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande'den yıllık 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya, ikinci yarı için 2.5 milyon Euro'luk maaş önerisinde bulunacak. Futbolcunun kulübüyle de transfer formülü için resmi temas kurulacak.

Beşiktaş formasıyla 2016-18 sezonları arasında 80 maça çıkıp 37 gol atarak bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, Kara Kartal'daki yükselişinin ardından iki sezonluk kiralık macerasını tamamlamıştı. Oyuncunun kulübü Benfica, 2018 yılında Anderson Talisca'yı 25 milyon euro karşılığında Çin Ligi temsilcisi Guangzhou Evergrande'ye göndermişti. Kulübünde görev yaptığı 3 sezonda 68 maça çıkıp 38 gol atan Talisca, burada da 1 şampiyonluk yaşadı.

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