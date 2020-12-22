22 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sergen Yalçın'la rekora koşuyor!

Beşiktaş Sergen Yalçın'la rekora koşuyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

Beşiktaş Teknik Direktörü rekora koşuyor. 48 yaşındaki çalıştırıcı liderliğinde 28 maça çıkan siyah-beyazlılar bu süreçte 17 galibiyet, 9 yenilgi, 2 de beraberlik elde etti.

Geçen sezonun ikinci devresinin başında 'nın istifasıyla göreve gelen , Beşiktaş ile lig, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 28 maça çıktı. Yalçın, bu maçlarda 17 galibiyet alırken, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, 2 kez de berabere kaldı.

Geçen sezon, siyah beyazlılarla 2.13 puan ortalamasına ulaşan Yalçın, böylece teknik direktörlük kariyerinin en iyi seviyesine ulaştı. Yalçın bu sezon da 1.89 ile en iyi ikinci puan ortalamasını tutturmuş durumda. Teknik direktörlüğe 2014 yılında G.Antep ile başlayan Sergen Yalçın, devamında sırasıyla Sivas, G.Antep, Kayseri, Eskişehir, Konya, Alanya ve Yeni Malatya'yı çalıştırdı.

(Fotomaç)

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