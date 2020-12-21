21 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın tek rakibi Ibrahimovic!

Aboubakar'ın tek rakibi Ibrahimovic!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

karşısında iki gol birden bulan ve gol krallığı listesinde ulaştığı 8 gol ile ilk sıraya yükselen , maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına girdi.

karşısında iki gol birden bulan ve gol krallığı listesinde ulaştığı 8 gol ile ilk sıraya yükselen , maç başına gol ortalamasında Avrupa'nın en iyi golcüleri arasına girdi. Maç başına 0,80 gol ortalamasına sahip olan Kamerunlu futbolcu 1,67 gol ortalamasıyla Zlatan Ibrahimoviç'in ilk sırada olduğu listede 11.sıraya yükseldi. Başarılı golcü sakatlık riski söylemleri içerisinde transfer olduğu 'ta son iki sezonda attığı 7 gol sayısını 13.hafta itibarıyla geride bırakırken, Avrupa'nın 5 büyük ligi ve 'de yer alan golcüler içerisinde sadece , Haaland, Salah, Mbappe, Lukaku gibi önemli isimlerin gerisinde kaldı.

(Sabah)

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