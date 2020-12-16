16 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Marsilya’dan Aboubakar'a kanca!

Fransızlardan Aboubakar'a kanca!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Son dakika haberi: Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar, 'nın kancasında. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla yeniden yükselişe geçen Kamerunlu forvet, Marsilya'nın radarına girdi.

Fransız kulübünün hocası , konu ile ilgili açıklama yaptı. Aboubakar'ı listesine alan 'da teknik direktör Villas Boas, konuya ilişkin konuştu. Tecrübeli teknik adam, ara transfer döneminde kadrolarına mutlak bir golcü almak istediğini söyledi. Bununla beraber Boas, "Transfer döneminde yüksek bonservisli satın alımlardan daha çok pazarın bize sunduğu fırsatları değerlendireceğiz" dedi.

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