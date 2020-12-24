24 Aralık 2020, Perşembe

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Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 Giriş Tarihi: 24.12.2020

'in 14. haftasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Son dönemlerde iyi bir ivme yakalayan Beşiktaş, 3 puan kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Ankaragücü ise Beşiktaş'ı devirerek çıkış yakalamak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in 14. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 24 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsou, Sarlija. Erdi. Atilla, Atakan, Saba, Pinto, Ender, Çekici, Emre

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Mensah, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA ÜÇ KEZ YENİLDİ

Beşiktaş bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlandı.

Rakipleriyle 6 kez dış sahada karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, üçer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş, deplasmanda savunma yapmakta zorlandı. Ligde kalesinde 19 gol gören siyah-beyazlı ekip, bunların 15'ini deplasmanda kalesinde gördü.

ROSIER OYNAYABİLECEK

Sarı kart cezası biten Valentin Rosier karşılaşmada forma giyebilecek.

Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında sarı kart gören Rosier, 13. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında oynayamamıştı.

GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJIC YİNE YOK

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan ile Adem Ljajic, Ankaragücü maçında görev alamayacak.

Her iki oyuncu, ligdeki Fenerbahçe, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarıyla 'ndaki Tarsus İdman Yurdu mücadelesinde görev alamamıştı.

MENSAH VE VIDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mensah ve Vida, oynanacak karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa 15. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

MKE ANKARAGÜCÜ, EVİNDEKİ SON 16 MAÇTAN BİRİNİ KAZANABİLDİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 16 lig maçından sadece birinde 3 puana ulaşabildi. Ligde rakibine Ankara'da 1997-1998 sezonunda 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sonraki 16 maçta rakibine başarılı maçlar çıkardı. Söz konusu mağlubiyetin ardından MKE Ankaragücü ile oynadığı 12 maçtan 10'unu kazanan siyah-beyazlı ekip, 2 de beraberlik aldı. MKE Ankaragücü, 2010-2011 sezonunda cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta henüz 1. dakikada eski Beşiktaşlı Serdar Özkan'ın golüyle 1-0 galip gelerek, 3 puan özlemine son verdi. Beşiktaş, rakip deplasmandaki son 3 maçta ise bir galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki bu galibiyetini Kayseri'de 4-1 kazanarak elde etti.

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