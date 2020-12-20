Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: TFF bizi koruyamadı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "TFF kulüplere pandemi döneminde destek olamamıştır. Zerre kadar kulüplerin yanında olmadılar” diyen Çebi, muhalefete de resti çekti: Bizi beğenmiyorsanız sandık orada" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. TFF'ye yüklenen Çebi, "TFF, kulüplere pandemi döneminde destek olamamıştır. Bunu yüzlerine de söyledim, zerre kadar kulüplerin yanında olmadılar. UEFA ve FIFA'daki haksız fesih olaylarında bile devreye girmediler" dedi. "UEFA'nın haksız fesihlerde para ödememiz gerektiğine yönelik kararlarına sevinen muhalefet üyeleri var. Bizi beğenmiyorsanız, sandık orada. Bize sahip çıkacak tek yer Beşiktaş taraftarıdır" ifadelerini kullanan başkan şöyle devam etti: Yayıncı kuruluş bizi aşan taleplerinden vazgeçmeli. VAR'ın yanlış kararlar vermesi kafalarımızı karıştırıyor. VAR, var olsun diye oraya konulmadı. Maçı doğru yöneten hakeme bile hatalı karar verdirecek VAR'ı istemiyoruz. Abdullah Avcı ile 36 milyon TL'lik bir anlaşmamız vardı. UÇK'da bize dava açtı. Uzlaşacağımızı ümit ediyorum. Trabzonspor'da görev yaparken, Beşiktaş'tan para almasının doğru olmadığını düşünüyorum.
HOCAMIZA KİMSE 'X' DİYEMEZ
Başkan Çebi, Sergen Yalçın'a da sahip çıktı. Başkan, "Hocamız hakkında yayıncı kuruluşta 'X teknik direktör' diye bahseden kişiyi kınıyorum. beIN Sports da bu kişilere uyarıda bulunmalı. Kimse, Beşiktaş'ın hocasına X diyemez. Hocama hiçbir kuruluş X diyemez" dedi.
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