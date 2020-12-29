29 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Adem Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı!

Beşiktaş'tan flaş karar! Menajeri İstanbul'a çağrıldı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 Giriş Tarihi: 29.12.2020

2020'yi 2. sırada bitiren 'ta, takıma gelecek oyuncular kadar ayrılacak futbolcular da önem taşıyor. Takım maliyetini azaltmak isteyen siyah-beyazlı takım, 'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Sırp yıldıza takımdan ayrılmazsa Ocak'ta lisansının dondurulacağı iletilecek. | Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberleri

'ta ocak transfer sezonu öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, için son kararını verdi.

Sergen Yalçın ile yıldızı barışmayan ve özel hayatında büyük sorunlar yaşadığı iddia edilen Ljajic'in menajeri İstanbul'a çağırıldı.

AYRILMAZSA LİSANS İPTAL!

Buna göre Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasını isteyecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde Beşiktaş, Ljajic'in lisansını donduracak.

Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş dünya yıldızıyla görüştü! Beşiktaş dünya yıldızıyla görüştü!
Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti! Beşiktaş'ta yıldız isim transfer görüşmeleri için ülkesine gitti!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör