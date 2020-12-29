Beşiktaş Adem Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı!

2020'yi 2. sırada bitiren Beşiktaş'ta, takıma gelecek oyuncular kadar ayrılacak futbolcular da önem taşıyor. Takım maliyetini azaltmak isteyen siyah-beyazlı takım, Adem Ljajic'in menajerini İstanbul'a çağırdı. Sırp yıldıza takımdan ayrılmazsa Ocak'ta lisansının dondurulacağı iletilecek. | Son dakika Beşiktaş (BJK) transfer haberleri

Beşiktaş'ta ocak transfer sezonu öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Adem Ljajic için son kararını verdi.

Sergen Yalçın ile yıldızı barışmayan ve özel hayatında büyük sorunlar yaşadığı iddia edilen Ljajic'in menajeri İstanbul'a çağırıldı.

AYRILMAZSA LİSANS İPTAL!

Buna göre Beşiktaş yönetimi, Adem Ljajic'in takımdan ayrılmasını isteyecek. Bunun gerçekleşmemesi halinde Beşiktaş, Ljajic'in lisansını donduracak.

DİĞER