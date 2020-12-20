20 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı öncesi konuştu! "Ofansif oynayacağız"

Sergen Yalçın maç öncesi konuştu! Ofansif oynayacağız
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör , maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ofansif oynayıp bir an önce skoru almak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş sahasında BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlı takımın , maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ
"Ligdeki maçlar zor. Maç kazanmak kolay değil, sahada herkes bir savaş veriyor. Ofansif oynayıp, bir an evvel skoru alıp, fire vermeden devam etmek istiyoruz."

"Taraftar burada değil ama gönlümüzde. Onları içimizde hissediyoruz. Beşiktaş taraftarıyla bütün olan bir kulüptür. Stadyumda güzel ortam oldu."

"Oyuncularımız da iyi performans sergiliyor. Umarım bugün bizim için iyi olur."

"PUAN ALMAYA GELDİK"
Konuk BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir ise Beşiktaş deplasmanına puan almaya geldiklerini belirtti.

İŞTE ÇİMŞİR'İN SÖZLERİ
"Buraya puan ve puanlar almaya geldik. Oyuncuları tanıdıkça oyunun gidişatıyla ilgili kendi düşüncemiz oldu. Beşiktaş, bu ligde topa çok fazla sahip olan bir takım. Çok fazla oyuncuyla hücum isteği var."

"Beşiktaş'ı biraz geriye koşturabilirsek, eksiklerimizi artıya çevirebiliriz. Oyunculardan her şeyi ortaya koyan bir beklentim var. İlk yarı bitmeye yaklaşıyor. Biz uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu uzun zamanda sıkıntılar yaratabiliyor. Kazanıp biraz rahatlamak istiyoruz."

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