Beşiktaş'tan Ahmed Musa bombası! Menajeriyle temas kuruldu
Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine aldığı Ahmed Musa'ya talip oldu. Nijeryalı futbolcunun Başakşehir'in de listesinde yer aldığı öğrenildi.
Süper Lig takımlarıyla ismi uzun süredir anılan Ahmed Musa, Al Nasr'dan ayrılıp bonservisini eline alınca Beşiktaş'ın da gündemine girdi.
28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2018'de Leicester'dan 16.5 milyon euro'ya transfer olduğu Suudi Arabistan kulübüyle 2.5 yıllık birlikteliğine ekim ayında son vermişti.
Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen Ahmed Musa ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.
41 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş yönetiminin miktarı 500 bin euro seviyelerine indirmeye çalıştığı ve takım bütçesini aşmak istemediği de ifade edildi. Hızı ve çabukluğuyla rakiplerin başını döndüren, kaleye direkt giderek gol yollarında takımını coşturan Ahmed Musa'nın Başakşehir'in de listesinde olduğu öğrenildi.
Futbola ülkesinde Kano Pillars altyapısında başlayan Musa, 2010'da Venlo'ya gitti, 2012'de CSKA'ya 5 milyon euro'ya geçti. 2016'da Leicester'a 19.5 milyon euro'ya satılan yıldız futbolcu, 2018'de Al Nasr'a 16.5 milyon euro'ya transfer oldu ve bugüne kadar bonservisine 41 milyon euro ödendi.
(Fotomaç)
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