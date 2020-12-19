19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ahmed Musa bombası! Menajeriyle temas kuruldu

Ahmed Musa bombası! F.Bahçe ve G.Saray derken...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Ocak ayında başlayacak ara dönemi için çalışmalarını sürdüren , ezeli rakipleri ve 'ın da gündemine aldığı 'ya talip oldu. Nijeryalı futbolcunun 'in de listesinde yer aldığı öğrenildi.

takımlarıyla ismi uzun süredir anılan , 'dan ayrılıp bonservisini eline alınca 'ın da gündemine girdi.

28 yaşındaki Nijeryalı futbolcu 2018'de Leicester'dan 16.5 milyon euro'ya olduğu kulübüyle 2.5 yıllık birlikteliğine ekim ayında son vermişti.

Şu anda kulüpsüz olan ve teklifleri bekleyen Ahmed Musa ile menajer aracılığıyla ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenilirken, ligin ikinci yarısı için 750 bin euro'luk bir teklife 'evet' diyeceği belirtildi.

41 MİLYON EURO ÖDENDİ
Beşiktaş yönetiminin miktarı 500 bin euro seviyelerine indirmeye çalıştığı ve takım bütçesini aşmak istemediği de ifade edildi. Hızı ve çabukluğuyla rakiplerin başını döndüren, kaleye direkt giderek gol yollarında takımını coşturan Ahmed Musa'nın 'in de listesinde olduğu öğrenildi.

Futbola ülkesinde Kano Pillars altyapısında başlayan Musa, 2010'da Venlo'ya gitti, 2012'de CSKA'ya 5 milyon euro'ya geçti. 2016'da Leicester'a 19.5 milyon euro'ya satılan yıldız futbolcu, 2018'de Al Nasr'a 16.5 milyon euro'ya transfer oldu ve bugüne kadar bonservisine 41 milyon euro ödendi.

(Fotomaç)

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