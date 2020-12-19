Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk dev operasyon!
Siyah-beyazlılar, toplam yıllık ücretleri yaklaşık 7 milyon Euro olan iki ismi göndermeyi kafasına koydu. Artık tek hedef, ara transferde bu oyuncuların satışından toplamda 10 milyon Euro kasaya koyabilmek.
Beşiktaş yönetimi, yüksek maliyetlerine rağmen düşen performansları sonrasında gözden çıkardığı Adem Ljajic ile Domagoj Vida'nın toplam bonservis bedellerini belirledi. Yıllık maaşları toplamda yaklaşık 7 milyon Euro olan iki oyuncuya biçilen toplam fiyat 10 milyon Euro olacak. Yönetim, her iki futbolcunun da menajerlerine yetki verdi. İki oyuncu için de teklif beklemeye geçen siyahbeyazlılar, arzu ettiği rakamı yakalarsa ve oyuncuları da ayrılığa ikna edebilirse maaş bütçesi azalacak, ciddi bir bonservis katkısı elde edilecek. Bu sayede devre arası transfer döneminde eli güçlenecek olan Beşiktaş yönetimi, istenilen takviyeleri yapabilecek. Ljajic ve Vida'nın gitmek istememesi halinde ise kendilerinden yeniden maaş indirimi talep edilecek.
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Performansı eleştiri konusu olan ve bu sezon adeta yokları oynayan Ljajic'in gidişatından yakın çevresi de memnun değil. Sürekli olarak saha dışı konularla gündeme gelen oyuncuya, menajeri ve ailesinin yaptığı görüşmelerde uyarılarda bulunup, "Bir an önce kendini düzeltmen gerekiyor. Böyle gidersen Sırbistan Ligi'ne geri dönersin. Kendini toparlaman gerekiyor" dedikleri ifade edildi.
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Bonuslarla birlikte Vida'nın 3.7 milyon, Ljajic'in ise 3.6 milyon Euro aldığı Beşiktaş'ta Ljajic'e ek 6.5 milyon Euro da bonservis ödenmişti. Plan şu: Ljajic'i menajeri üzerinden İtalya'ya pazarlayarak satmak. Vida için de bonservis almamak bile kabul edilmişken bunun gerçeklememesi planları bozdu. Gidecekmiş gibi görünmüyor. Ama Ljajic ile ilgili bir çalışma var. Vida'da o da gözükmüyor. Yönetim az ya da çok demeden gönderirse bunu kâr olarak görüyorum.
(Sabah)
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