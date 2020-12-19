19 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Derbiye lider çıkarsak..."

Yalçın'dan motivasyon konuşması! Derbiye lider çıkarsak...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

Süper Lig'de aldığı Alanyaspor yenilgisinin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu'nu eleyerek moral depolayan Beşiktaş'ta teknik direktör , öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o sözler...

Ligde Alanya'ya kaybettikten sonra kupada Tarsus'u 3-1'le eleyen Beşiktaş moral topladı. Siyah-beyazlılar ara vermeden ligde Erzurum ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. 21 günde 6 karşılaşmaya çıkacak siyah-beyazlılar, 17 Ocak'taki Galatasaray derbisine kadar puan kaybı yaşamak istemiyor. Kupa maçından sonra, "İlk 11'de forma giyecek 15-16 oyuncumuz olduğunu gördüm" diyen , sıkışık fikstürde herkesten yararlanmak istiyor. Genç teknik adam, Fenerbahçe-Alanya ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarının oynanacağı bu süreçte rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı hedefliyor. Takıma önlerindeki 6 maçın çok kritik olduğunu aktaran Yalçın, "Rakiplerin birbiriyle oynayacağı haftaları kayıpsız geçmeliyiz. Derbiye lider çıkarsak daha rahat oynarız. Bunu başaracak gücümüz var" diyerek oyuncularına moral aşıladı. Beşiktaş ligde 21 günde Erzurum, Ankaragücü (D), Sivas, Kayseri (D), Ç.Rize ve Hatay'la (D) karşılaşacak.

(Fotomaç)

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