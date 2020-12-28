Beşiktaş 3 maçtır kalede geçit vermiyor!
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, üst üste 3 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Siyah-beyazlılar ayrıca ligde 29 gol atarken, en golcü takım unvanını da eline aldı.
Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş; Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan'ın attığı gollerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak ligde ikinci sıraya yükselmeyi başardı. 14 maç sonunda 28 puana ulaşan Sergen Yalçın'ın ekibi, rakip filelere attığı 29 golle ligin en golcü takımı olurken, üst üste 3 maçta ise kalesinde gol görmedi. BB Erzurumspor engelini 4-0'la geçen Beşiktaş, hafta içinde ise Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Sivasspor'u da 3-0 yenen siyah-beyazlılar, bu 3 maçta savunmadaki dikkatiyle de dikkat çekti. 12. haftada Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 yenilen Kara Kartal, 11. haftada ise Kasımpaşa'yı sahasında 3-0 mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, ligde toplamda 5 maçta kalesini gole kapatırken, son 5 lig maçının 4'ünde rakip forvetlere geçit vermedi. İlk 9 haftada kalesinden 17 kez meşin yuvarlağı çıkaran Beşiktaş, son 5 maçta ise yalnızca Alanyaspor maçında 2 gol yedi.
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