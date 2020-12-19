Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklaması! "Artık karar vermeli"
Beşiktaş İletişim Başkanı Erol Kaynar, siyah-beyazlıların yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürdüğü milli futbolcu Dorukhan Toköz ile ilgili "Gerekli teklif yapıldı. Dorukhan da artık karar vermelidir. Beşiktaş gibi camiayı herkes kolay kolay bulamaz." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, ortacizgi.com'a konuştu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Dorukhan Toköz'e teklifin yapıldığını söyleyen Kaynar, "Görüşmeler sürüyor. Kararı başkan verecektir. Gerekli teklif yapıldı. Dorukhan da artık karar vermelidir. Beşiktaş gibi camiayı herkes kolay kolay bulamaz. Bunun için doğru değerlendireceğini düşünüyorum. İnşallah doğruyu bulur" ifadelerini kullandı.
1-2 TAKVİYE OLACAK
Futbol takımının günden güne iyiye gittiğini ifade eden Erol Kaynar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın 1-2 takviye isteyebileceğini de söyledi. Kaynar, "Kadro olarak derinliğimiz var. Ocak ayında hocamız belki 1-2 takviye isteyebilir. Hem 11 oynayan hem de sonradan giren oyuncuların performansı bizi de hocayı da memnun ediyor. Beşiktaş doğru yolda, daha da iyi olacaktır" şeklinde konuştu. Erol Kaynar, Talisca'nın paylaşımlarını ise doğru bulmadığını ifade etti.
2018'de Eskişehir'den 150 bin euro'ya gelen Dorukhan, değerini 5 milyon euro'ya çekti. Bu sezon 13 maça çıkan 24'lük orta saha 1 asist yaptı. Toplamda 47 maçta 3 gol, 4 asisti var.
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