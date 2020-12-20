20 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta kale Ersin Destanoğlu'na emanet

Kale Ersin’e emanet
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

Teknik direktör 'ın Erzurumspor karşısına geçen hafta oynanan Alanyaspor maçından iki değişiklik yaparak çıkacağı tahmin ediliyor. Kaleyi 'na emanet edecek olan Yalçın'ın kart cezalısı Rosier'in yerine Dorukhan'ı oynatması bekleniyor.

Teknik direktör 'ın Erzurumspor karşısına geçen hafta oynanan Alanyaspor maçından iki değişiklik yaparak çıkacağı tahmin ediliyor. Kaleyi 'na emanet edecek olan Yalçın'ın kart cezalısı Rosier'in yerine Dorukhan'ı oynatması bekleniyor. Stoper ikilisi Welinton - Montero'dan oluşacakken, sol bekte ise Rıdvan Yılmaz görev yapacak.
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