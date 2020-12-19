19 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Beşiktaş bombaları patlatıyor! Tam 4 transfer birden...

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşmışken sezon sonu şampiyonluk sevinci yaşamak isteyen kulüplerden Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız vermiş durumda. Dış transferlerin yanı sıra iç transfere de yönelen siyah-beyazlıların 4 genç futbolcuya imza attıracağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 12:12
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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Beşiktaş yönetimi, tamamı A takım kadrosunda yer alan ve ikisi banko oynayan dört genç oyuncusuyla uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporları doğrultusunda iç transfer politikasını belirleyen siyah beyazlılar, düzenli olarak forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz ile kadroda sıklıkla yer bulan stoper Erdoğan Kaya ve orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'a 5'er yıllık mukavele teklifi götürdü.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK

Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmelerde yönetimin önerisine olumlu yanıt veren ilk isim Rıdvan oldu.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Her konuda anlaşma sağlanan 19 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde yeni sözleşme imzalanacak.

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Beşiktaş bombaları patlatıyor! Tam 4 isim...

Tıpkı Rıdvan gibi ücretlerinde ciddi oranda iyileştirme yapılan diğer gençlerden Ersin'in de imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.

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