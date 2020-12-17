Beşiktaş'ta Aboubakar'ın talipleri kapıya dayandı! İşte yönetimin kararı
Beşiktaş’la 1+1 yıllık anlaşması bulunan golcüyle başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp ilgileniyor. Ancak yönetim, sezon sonu değer kazanacağını düşünüyor
Beşiktaş ile yeniden form tutan Vincent Aboubakar'ın talipleri de kapıya dayandı. Kamerunlu golcünün son 4 maçta ağları sarsıp toplam 5 gol atması ile birlikte menajerler nabız yoklamaya başlarken, Beşiktaş'ın ise oyuncuyu bırakmaya niyeti yok. Porto'dan bedelsiz alınan ve 1+1 yıllık imza attırılan 28 yaşındaki oyuncunun, bu sezon 30 maça çıkması halinde kontratı otomatik uzayacak. Deneyimli futbolcu, şimdiye kadar siyah-beyazlı forma ile 9 mücadelede görev aldı.
KONTRAT SAYESİNDE ELİ GÜÇLÜ
Oyuncunun performansı sonrası başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp devreye girdi. Ancak yapılan sağlam kontrat nedeniyle bu transferde eli güçlü olan taraf Beşiktaş. Siyahbeyazlı takıma gelirken büyük fedakârlık yapan ve Porto'daki kazancının yarısına anlaşan Kamerunlu'nun yükselen performansı herkesi memnun ediyor. Bonuslarla kazancı 1.5 milyon Euro olan Aboubakar ile sezon sonuna kadar devam edecek yönetim, oyuncunun değerinin artacağını düşünüyor. Beşiktaş yönetimi oyuncudan sezon sonu para kazanmayı 'cebinde' tutarken, gelecek sezona saklamak da ihtimal dahilinde.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları