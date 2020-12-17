17 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Lens’ten FIFA’ya şikayet

Lens’ten FIFA’ya şikayet
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

'in 'ı FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü. Geçen sezonki alacağından 450 bin euro eksik ödendiğini iddia eden Hollandalı, kendisine sunulan yüzde 20'lik feragatnameyi imzalamadığını FIFA'ya iletti.

'in 'ı FIFA'ya şikayet ettiği öne sürüldü. Geçen sezonki alacağından 450 bin euro eksik ödendiğini iddia eden Hollandalı, kendisine sunulan yüzde 20'lik feragatnameyi imzalamadığını FIFA'ya iletti. Lens bu sezon kendisine hiç ödeme yapılmamasını da FIFA'ya şikayet etti.
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