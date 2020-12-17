Beşiktaş'ta Ljajic sürprizi

İtalya'dan Beşiktaş'ı keyiflendirecek bir haber geldi. Genoa'nın, Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği yerine aynı şartlarda Ljajic'i kiralayacağı iddia edildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

İtalya'dan Beşiktaş'ı keyiflendirecek bir haber geldi. Genoa'nın, Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği yerine aynı şartlarda Ljajic'i kiralayacağı iddia edildi. Beşiktaş'ın önerdiği Ljajic'in İtalya tecrübesi ve futbolunu bilmesi nedeniyle Genoa tarafından dikkate alındığı belirtildi.