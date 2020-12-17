17 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic sürprizi

Ljajic sürprizi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

İtalya'dan Beşiktaş'ı keyiflendirecek bir haber geldi. Genoa'nın, Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği yerine aynı şartlarda Ljajic'i kiralayacağı iddia edildi.

İtalya'dan Beşiktaş'ı keyiflendirecek bir haber geldi. Genoa'nın, Miha Zajc'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği yerine aynı şartlarda Ljajic'i kiralayacağı iddia edildi. Beşiktaş'ın önerdiği Ljajic'in İtalya tecrübesi ve futbolunu bilmesi nedeniyle Genoa tarafından dikkate alındığı belirtildi.
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