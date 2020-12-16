Son dakika: Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu kamp kadrosu açıklandı!

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan milli futbolcu siyah-beyazlı yönetimin 7 milyon TL garanti ücret + 3 yıllık sözleşme teklifini reddederken, Dorukhan'ın istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri