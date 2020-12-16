Son dakika: Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu kamp kadrosu açıklandı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak Beşiktaş'ın, kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda 6 isim kadroya alınmadı. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda perşembe günü Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.
Beşiktaş'ın Tarsus İdman Yurdu maçı kamp kadrosunda Utku Yuvakuran, Wellinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar yer almadı.
Siyah-beyazlıların açıkladığı kamp kadrosu şu şekilde:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Ajdin Hasic, Atakan Üner.
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