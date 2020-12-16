Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret
Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan milli futbolcu siyah-beyazlı yönetimin 7 milyon TL garanti ücret + 3 yıllık sözleşme teklifini reddederken, Dorukhan'ın istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşıktaş'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu.
YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ
Takvim'in haberine göre Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. Beşiktaş Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.
FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Bır süredir adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı-Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi. Ancak G.Saray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.
YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Bu görüşme merakla bekleniyor.
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