Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

Beşıktaş'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu.