16 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan milli futbolcu siyah-beyazlı yönetimin 7 milyon TL garanti ücret + 3 yıllık sözleşme teklifini reddederken, Dorukhan'ın istediği rakam ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Beşıktaş'ta Dorukhan şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu önceki gün yönetimle bir kez daha bir araya geldi. Yönetim Dorukhan'a yıllık 7 milyon garanti para+maç başı 100 bin lira olmak üzere 3 yıllık bir teklifte bulundu.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

YÖNETİM RAKAMI KABUL ETMEDİ
Takvim'in haberine göre Dorukhan bu rakamı çok az bulurken yönetimden yıllık 15 milyon TL garanti para istedi. Yönetimi de bu rakamı kabul etmeyince iki taraf arasındaki görüşmeler olumsuz bitti.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE
Bır süredir adı ile anılan Dorukhan'ın bu görüşmeden sonra sezon sonunda Sarı-Lacivertli takıma gitme ihtimali güçlendi. Ancak G.Saray'ın da devrede olduğu ortaya çıktı.

Dorukhan Toköz'den Beşiktaş yönetimine flaş teklif! İşte istediği ücret

YENİDEN BİR ARAYA GELECEKLER
Ancak Yönetimi'nin bu olumsuz tabloya rağmen Dorukhan'la bir kez daha bir araya gelerek orta yol için anlaşma zemini arayacağı ortaya çıktı. Bu görüşme merakla bekleniyor.

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