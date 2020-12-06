06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 'yeni kontrat' açıklaması! "Sözleşme imzalamam için..."

Yalçın'dan 'yeni kontrat' açıklaması! Sözleşme imzalamam için...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , yeni kontrat konusuyla ilgili "Sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız. Öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim." ifadelerini kullandı.

Üst üste gelen galibiyetlerle takımı şampiyonluk potasına sokan 'ın sözleşme konusu gündemdeki yerini korurken tecrübeli hoca, "Sözleşme konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı. Yalçın'ın yönetimle bu konudaki sohbetinde, "Benim sözleşme imzalamam için aceleye gerek yok, biz bir şekilde imzalarız öncelikle futbolcuların durumlarını halledelim. Sezon sonu kontratı bitecek isimlerle anlaşmaları yapabilirsek ikinci devre bu konuları da gündemden kaldırmış ve daha rahat oluruz" dediği belirtildi.

(Sabah)

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