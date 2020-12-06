06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Holzhauser'den transfer sözleri! Beşiktaş'a açık kapı bıraktı

Holzhauser'den transfer sözleri! Beşiktaş'a açık kapı bıraktı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Ara dönemi için çalışmalarına başlayan 'ın gündeminde yer alan Avusturyalı 10 numara Raphael Holzhauser, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübe açık kapı bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

'da gündem 'ın Robert Holzhauser'e yaptığı teklifi… Sezonun en başarılı oyuncuları arasında yer alan Avusturyalı 10 numara için HNL gazetesi, " ve Anderlecht istekli. Ancak Beşiktaş elini çabuk tutan takım" diye yazdı.Beersshot'ta oynayan Holzhauser, ülkesi 'dan Die Presse'ye konuştu. Transferiyle ilgili son dönemde çıkan haberler için, " ve 'de oynadım. Şimdi de Belçika'dayım. Şu anda transfer düşünmüyorum. Çünkü bir ay olmadı sözleşme yenileyeli. Ancak kulübümü ikna edecek, benim de ilgimi çekecek bir teklif olursa neden olmasın" sözleriyle açık kapı bıraktı.

(Fotomaç)

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