Holzhauser'den transfer sözleri! Beşiktaş'a açık kapı bıraktı
Ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Avusturyalı 10 numara Raphael Holzhauser, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada siyah-beyazlı kulübe açık kapı bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Belçika'da gündem Beşiktaş'ın Robert Holzhauser'e yaptığı transfer teklifi… Sezonun en başarılı oyuncuları arasında yer alan Avusturyalı 10 numara için HNL gazetesi, "Club Brugge ve Anderlecht istekli. Ancak Beşiktaş elini çabuk tutan takım" diye yazdı.Beersshot'ta oynayan Holzhauser, ülkesi Avusturya'dan Die Presse'ye konuştu. Transferiyle ilgili son dönemde çıkan haberler için, "Almanya ve İsviçre'de oynadım. Şimdi de Belçika'dayım. Şu anda transfer düşünmüyorum. Çünkü bir ay olmadı sözleşme yenileyeli. Ancak kulübümü ikna edecek, benim de ilgimi çekecek bir teklif olursa neden olmasın" sözleriyle açık kapı bıraktı.
(Fotomaç)
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