16 Aralık 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'a dünyaca ünlü hocalardan VAR desteği! İşte o sözler

Sergen Yalçın'a dünyaca ünlü hocalardan VAR desteği! İşte o sözler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

"VAR nedeniyle doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti" diyen Beşiktaş Teknik Direktörü 'a Guardiola, Lampard, Klopp, Simeone ve Mourinho gibi dünyaca ünlü hocalar da destek verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın 2-1 kaybedilen Alanyaspor maçı sonrası VAR sistemi hakkında söylediği sözler ve hemen ardından Beşiktaş kulübü resmi internet sitesinden yapılan VAR açıklaması, sistemin yeniden tartışılmasına yol açtı. Sergen Yalçın'ın açıklamaları ülkemiz medyasının genelinde mazeret olarak gösterilse de, dünyanın en ünlü teknik direktörleri de Sergen Yalçın ile aynı fikirde. Jurgen Klopp, Jose Mourinho, , , gibi ünlü isimler de VAR'ın oyunu soğutmasından şeffaf olmayışına, futbolun doğal akışını bozmasına kadar birçok konuda Sergen Yalçın ile aynı fikirde olduklarını gösteren açıklamalarda bulundu. İşte dünyanın en önemli teknik direktörlerinin VAR açıklamaları:

PEP GUARDIOLA: Futbolu çok seviyorum ve bu oyuna nefes aldığım ilk günden bu yana büyük bir tutkuyla bağlıyım ancak VAR'ı sevmiyorum.

FRANK LAMPARD: Bence VAR sistemi oyundaki tutkuyu öldürüyor. Gol attığınızda sevinmeyip beklemeniz gerekiyor.. Bu sistem üzerinde daha çok çalışılmalı.

JÜRGEN KLOPP: Eskiden VAR'ın iyi bir fikir olduğunu söyleyen insanlardan biriydim. Bunu şimdi söyler miyim gerçekten emin değilim"

DIEGO SIMEONE: Bir nokta da VAR nedeniyle hepimiz zarar görüyoruz veya avantaj sağlıyoruz. herkesten daha çok hücum yaptığı için herkesten daha çok penaltı kazanıyor. Çok normal.

JOSE MOURINHO: Hakemler de artık basın toplantılarına katılmalı ve kararlarını açıklamalı. VAR monitörüne gidip pozisyonu gören ve buna göre karar veren onlar. Artık hakemler, bizim görmeyip; kendilerinin gördüğü şeyleri anlatmalı. Bu şekilde daha doru kararlar çıkacaktır."

SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?
VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Neye göre verildiği belli değil. Olacak iş değil bu yaşananlar. VAR nedeniyle doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR'da oturan arkadaşların eline kalmış bir şey. Buradan MHK'ya sesleniyorum; hakemleriniz berbat. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyorum içeride. Bu şartlarda nasıl bir şeyler yapıp yarışacağız!

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