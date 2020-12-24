24 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın gözü zirvede! İşte Ankaragücü maçı 11'i

Kartal'ın gözü zirvede! İşte Ankaragücü maçı 11'i
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 24.12.2020

Ligde 5’te 4 yapan , 'ne konuk olacak. Liderlik koltuğuna giden yolda 3 puanı hedefleyen , galibiyet serisi için de önemli bir adım atacak.

Tasarım: Okan ÇOLAK SON haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla çıkışa geçen , bugün 'ne konuk olacak. Son 5 lig maçının 4'ünü kazanan, tek yenilgisini ise lider 'dan alan siyah-beyazlılar, zirve yolunda kritik bir 90 dakika daha oynayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports1'den yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmada , düdük çalacak. Liderlik yolunda tek hedefi 3 puan olan Kartal, yeni bir galibiyet serisi için de önemli adım atacak. Tesislerinde dün bu maçın hazırlıklarını tamamlayan ve özel uçakla 'ya hareket eden Beşiktaş'ta, kaleci Utku Yuvakuran ile , Ljajic ve Hasic kadroda yer almadı. Teknik direktör , son haftalardaki ideal kadrosuyla sahaya çıkacak. Ankaragücü'ne karşı deplasmanlarda oynadığı maçlarda rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, 49 lig karşılaşmasının 26'sından galibiyetle ayrıldı. 17 maç beraberlikle sonuçlanırken, 6 kez sahada mağlubiyet yaşadı. Bu arada Beşiktaş, son 4 deplasmanda ise gol sevinci yaşayamadı.(Fotomaç)

ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsou, Sarlija. Erdi. Atilla, Atakan, Saba, Pinto, Ender, Çekici, Emre

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Mensah, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
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