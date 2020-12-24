24 Aralık 2020, Perşembe
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ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Kitsou, Sarlija. Erdi. Atilla, Atakan, Saba, Pinto, Ender, Çekici, Emre
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Mensah, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
Beşiktaş'ın gözü zirvede! İşte Ankaragücü maçı 11'i
Ligde 5’te 4 yapan Beşiktaş, Ankaragücü'ne konuk olacak. Liderlik koltuğuna giden yolda 3 puanı hedefleyen Kara Kartal, galibiyet serisi için de önemli bir adım atacak.
Tasarım: Okan ÇOLAK SON haftalarda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla çıkışa geçen Beşiktaş, bugün Ankaragücü'ne konuk olacak. Son 5 lig maçının 4'ünü kazanan, tek yenilgisini ise lider Alanyaspor'dan alan siyah-beyazlılar, zirve yolunda kritik bir 90 dakika daha oynayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports1'den yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmada Halis Özkahya, düdük çalacak. Liderlik yolunda tek hedefi 3 puan olan Kartal, yeni bir galibiyet serisi için de önemli adım atacak. Tesislerinde dün bu maçın hazırlıklarını tamamlayan ve özel uçakla Ankara'ya hareket eden Beşiktaş'ta, kaleci Utku Yuvakuran ile Gökhan Töre, Ljajic ve Hasic kadroda yer almadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, son haftalardaki ideal kadrosuyla sahaya çıkacak. Ankaragücü'ne karşı deplasmanlarda oynadığı maçlarda rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş, 49 lig karşılaşmasının 26'sından galibiyetle ayrıldı. 17 maç beraberlikle sonuçlanırken, 6 kez sahada mağlubiyet yaşadı. Bu arada Beşiktaş, son 4 deplasmanda ise gol sevinci yaşayamadı.(Fotomaç)
ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Ankaragücü: Ricardo, Kitsou, Sarlija. Erdi. Atilla, Atakan, Saba, Pinto, Ender, Çekici, Emre
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rosier, Josef, Mensah, Atiba, Ghezzal, N'Koudou, Aboubakar
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