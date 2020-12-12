Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb hamlesi! Rachid Ghezzal'dan bilgi istendi
Almanya Bundesliga ekibi Schalke'nin kadro dışı bıraktığı Cezayirli 10 numara Nabil Bentaleb, Beşiktaş’ın radarına takıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın da Rachid Ghezzal’dan bilgi istedi.
Unutulan oyuncuları hayata döndürmesiyle tanınan Sergen Yalçın'ın önüne sürpriz bir isim daha getirildi. Schalke'de kadro dışı bırakılan Nabil Bentaleb, yönetim tarafından başarılı teknik adamın önüne, "İster misin?" diye sunuldu. Sezon başında Balotelli'yi, "uğraşamam" diyen istemeyen Sergen'in 26 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncu hakkında Ghezzal'dan fikir almaya karar verdi. Ghezzal yaptığı görüşmede Bentaleb'in Premier Lig'e gidecek kadar yetenekli olduğunu anlatırken, "Beraber oynadığım en yetenekli oyuncu" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, vatandaşı için Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında çok fazla katkı yapabileceğini, Türkiye'de kendisine yepyeni bir kapı açılacağını bildiği için bu şansı değerlendireceğine inandığını anlattı ve istenirse devreye girebileceğini söyledi. Yönetimin Sergen'in önüne koyduğu Bentaleb, son bir yıl içinde ikinci kez Schalke tarafından kadro dışı bırakıldı. Cezayirli futbolcu Ocak ayında bedelsiz olarak gönderilecek.
35 GOLE DİREKT KATKI
Bentaleb, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 186 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 20 gol atan, 15 de asist yapan Cezayirli oyuncu, toplamda 35 gole direkt olarak katkıda bulundu. Nabil Bentaleb, 2019 yılında menisküs yırtığı nedeniyle 79 gün sahalardan uzak kalırken, 9 maçta görev yapamadı.
(Fotomaç)
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