12 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb hamlesi! Rachid Ghezzal'dan bilgi istendi

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Ghezzal'dan bilgi istendi
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2020

ekibi 'nin bıraktığı Cezayirli 10 numara Nabil Bentaleb, Beşiktaş’ın radarına takıldı. Teknik direktör da ’dan bilgi istedi.

Unutulan oyuncuları hayata döndürmesiyle tanınan 'ın önüne sürpriz bir isim daha getirildi. 'de bırakılan Nabil Bentaleb, yönetim tarafından başarılı teknik adamın önüne, "İster misin?" diye sunuldu. Sezon başında Balotelli'yi, "uğraşamam" diyen istemeyen Sergen'in 26 yaşındaki Cezayir asıllı oyuncu hakkında Ghezzal'dan fikir almaya karar verdi. Ghezzal yaptığı görüşmede Bentaleb'in 'e gidecek kadar yetenekli olduğunu anlatırken, "Beraber oynadığım en yetenekli oyuncu" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı, vatandaşı için Beşiktaş'a şampiyonluk yarışında çok fazla katkı yapabileceğini, Türkiye'de kendisine yepyeni bir kapı açılacağını bildiği için bu şansı değerlendireceğine inandığını anlattı ve istenirse devreye girebileceğini söyledi. Yönetimin Sergen'in önüne koyduğu Bentaleb, son bir yıl içinde ikinci kez Schalke tarafından kadro dışı bırakıldı. Cezayirli futbolcu Ocak ayında bedelsiz olarak gönderilecek.

35 GOLE DİREKT KATKI

Bentaleb, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 186 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta 20 gol atan, 15 de asist yapan Cezayirli oyuncu, toplamda 35 gole direkt olarak katkıda bulundu. Nabil Bentaleb, 2019 yılında menisküs yırtığı nedeniyle 79 gün sahalardan uzak kalırken, 9 maçta görev yapamadı.

(Fotomaç)

Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Çebi'den şok Ljajic tepkisi! Bu nasıl sözleşme? Çebi'den şok Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı! Kartal'ı kanatlandırdı Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı! Kartal'ı kanatlandırdı
Beşiktaş'ta Covid-19 vakası! 1 futbolcu pozitif Beşiktaş'ta Covid-19 vakası! 1 futbolcu pozitif
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör