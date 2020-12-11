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Beşiktaş'ta Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon siyah-beyazlı formayla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Kamerunlıu golcüyle ilgili Fransız basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 11.12.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 18:14
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Beşiktaş'ta Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu

Beşiktaş, sezon başında Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmış ve forvet hattında önemli bir takviye yapmıştı.

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Beşiktaş'ta Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu

Siyah-beyazlıların transferi gerçekleştirmesinin ardından Aboubakar'ın yaşadığı ağır sakatlık polemik konusu olmuştu. Ancak Kamerunlu golcü, özellikle Fenerbahçe derbisinde gösterdiği performansla ve rakip fileleri sarsmasıyla "Bitmedim" mesajı vermişti.

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Beşiktaş'ta Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu

Bununla beraber Kara Kartal, ligin 11. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etmiş ve Aboubakar, 75. dakikada skoru 3-0'a getiren golü kaydetmişti. Siyah-beyazlı formaya iyiden iyiye alışan Aboubakar için Fransa'dan önemli bir iddia ortaya atıldı.

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Beşiktaş'ta Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu

Sports.fr'de yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Marsilya, ara transfer sezonunda kadrosuna önemli isimleri dahil etmenin planlarını yapıyor.

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Beşiktaş'ta Aboubakar için flaş transfer iddiası! Fransız basını duyurdu

Marsilya Futbol Direktörü Pablo Longoria da konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğer fırsatımız olursa ara transfer sezonunda kadromuzu güçlendirmekten çekinmeyeceğiz." demiş ve sinyalleri vermişti.

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