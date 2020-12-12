12 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 Giriş Tarihi: 12.12.2020

'in 12. haftasında lider Aytemiz ile karşılaşacak olan 'ın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

'de son haftaların formda takımı , Süper Lig'in 12. haftasında 23 puan ile lider konumda bulunan Aytemiz ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın cezası sebebiyle kulübede olamayacağı maçta Siyah beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Beklenilen durumlardan biri gerçekleşti ve teknik direktör Sergen Yalçın, takımının Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosuna Adem Ljajic'i dahil etmedi.

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