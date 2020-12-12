Son dakika: Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 23 puan ile lider konumda bulunan Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın cezası sebebiyle kulübede olamayacağı maçta Siyah beyazlı ekibin kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Beklenilen durumlardan biri gerçekleşti ve teknik direktör Sergen Yalçın, takımının Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosuna Adem Ljajic'i dahil etmedi.

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