12 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şok Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"

Çebi'den şok Ljajic tepkisi! Bu nasıl sözleşme?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki “24 ay eşit taksitte ödeme” maddesini görünce böyle tepki verdi.

Beşiktaş'ta bir türlü 'sorunlarını aşamayan' Sırp oyuncu Adem Ljajic'in sözleşmesindeki madde, Başkan Çebi'yi adeta şok etti. Siyah-beyazlılar Ljajic için eski kulübü Torino'ya 270 bin euro ödüyor. 15 Eylül 2019'da başlayan ödemeler, 15 Ağustos 2021'de sona erecek, yani daha 8 taksit var. Beşiktaş ilk günden beri 3 taksit geriden gidiyordu. camiası bu durumu kabul edilebilir gördüğü için Torino sorun çıkarmıyordu.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SÖZLEŞME GÖRMEDİM
Ancak ödenmemiş taksit sayısı 5'e çıkınca Torino'dan uyarı geldi. Pandemi nedeniyle sıkıntının anlaşılabileceği ancak bu durumun kabul edilemez olduğu iletildi. FIFA'ya gidip, ceza faiz işlemlerinin başlatılmasını istemedikleri belirtildi. Gelen bu yazı üzerine Başkan Çebi, Adem Ljajic'in sözleşmesini istedi. 24 ayda, aylık taksitler halinde bir oyuncu satışının nasıl olabileceğini sordu ve "Bu nasıl sözleşme böyle, çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)

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