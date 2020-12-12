Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den şok Ljajic tepkisi! "Bu nasıl sözleşme?"
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Adem Ljajic'le yapılan sözleşmedeki “24 ay eşit taksitte ödeme” maddesini görünce böyle tepki verdi.
Beşiktaş'ta bir türlü 'sorunlarını aşamayan' Sırp oyuncu Adem Ljajic'in sözleşmesindeki madde, Başkan Çebi'yi adeta şok etti. Siyah-beyazlılar Ljajic için eski kulübü Torino'ya 270 bin euro ödüyor. 15 Eylül 2019'da başlayan ödemeler, 15 Ağustos 2021'de sona erecek, yani daha 8 taksit var. Beşiktaş ilk günden beri 3 taksit geriden gidiyordu. Futbol camiası bu durumu kabul edilebilir gördüğü için Torino sorun çıkarmıyordu.
DAHA ÖNCE BÖYLE BİR SÖZLEŞME GÖRMEDİM
Ancak ödenmemiş taksit sayısı 5'e çıkınca Torino'dan uyarı geldi. Pandemi nedeniyle sıkıntının anlaşılabileceği ancak bu durumun kabul edilemez olduğu iletildi. FIFA'ya gidip, ceza faiz işlemlerinin başlatılmasını istemedikleri belirtildi. Gelen bu yazı üzerine Başkan Çebi, Adem Ljajic'in sözleşmesini istedi. 24 ayda, aylık taksitler halinde bir oyuncu satışının nasıl olabileceğini sordu ve "Bu nasıl sözleşme böyle, çok şaşkınım" ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları