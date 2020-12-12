Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı! Kartal'ı kanatlandırdı

Beşiktaş camiasının ‘efsane’ isimlerinin başında gelen teknik direktör Sergen Yalçın, yetenek değil mücadele ile maç kazanılacağını kanıtladı, Kartal’ı kanatlandırdı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle birlikte taşlar da yerine oturmaya başladı. Vodaone Park'taki imza törenine 20 bin taraftar katılan siyah-beyazlıların 'efsane' ismi Yalçın, adına yakışır işler yapmaya devam ediyor. Süper Lig'in ilk 4 haftasında sadece 1 galibiyet alan siyah-beyazlılar, ardından oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederek Sergen Yalçın önderliğinde şampiyonluk yarışındaki en iddialı takımlardan biri olmayı başardı.

İSTANBUL KEYİF YAPTI

Üst üste üç İstanbul takımı Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa'yı mağlup ederek zorlu virajı kayıpsız dönen Kartallar, şimdi de gözünü lider Alanyaspor'a dikti. Beşiktaş'ta ilk hedef üst üste 2 yenilgi alan Alanyaspor'u deplasmanda yenerek 4'te 4 yapmak. Hem zorlu süreci 12 puanla atlatmak hem de ilk maç eksiğine kadar zirve yarışındaki takımlarla puan farkını korumak. Bu süreçte özellikle Sergen Yalçın'ın liderliği dikkat çekiyor. Peki nedir onlar?

BUNU NASIL BASARDI?



Oyuncuların saygısını kazandı: Vida ve Ljajic gibi, "Ben yıldızım her zaman oynarım" diyen oyuncuları yedek bıraktı.

Adıl olduğuna inandırdı: Kendisinin getirdiği N'Sakala yerine, Rıdvan'ı "iyi olduğu" oynatmayı tercih etti.

Gençlere şans verdi: Ersin ve Utku'ya güvendiğini gösterdi. "Kaleci almayacağım" dedi. Sözünün arkasında durdu.

Yetenek değil mücadele ile maç kazanılacağını gösterdi: Kendisinin çok yetenekli olduğunu ancak kariyerinde Avrupa'da hiç takım olmadığını, çünkü çalışmayı sevmediğini anlattı. Çalışmadan başarılı olamayacaklarını gösterdi.

Futbolun içinden geldiğini gösteriyor: Diğer hocaların aksine "topa şöyle vur" demek yerine, nasıl vurması gerektiğini göstererek, "Ben de sizden birisiyim" diyebiliyor.

ABOUBAKAR COŞTU

Eski kulübü Porto'daki son iki sezonunda sakatlıkların da etkisiyle sadece 13 lig maçı oynayabilen Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta ise 8 karşılaşmada 5 gol, 1 asist üretti.

CYLE LARIN PATLAMA YAPTI

Beşıktaş'ta 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 16 maçta 5 gol atabilen Larin ise Yalçın tarafından kanada geçirildikten sonra patlama yaptı. Kanadalı, 9 lig maçında 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

GHEZZAL GERİ DÖNDÜ

Leicester City'deki kariyerinin son iki yılında yalnızca 4 gole etki edebilen Beşiktaş'ın yeni transfer Rachid Ghezzal, siyah beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 3 asist yaparak kendine geldi.

ROSIER KENDİNİ BULDU

Sporting'de geçtiğimiz sezon 17 maçta skora katkı yapamayan Rosier ise, Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'taki 5 maçta 3 asist üreterek savunmanın takıma desteğinin kanıtı oldu.

(Fotomaç)

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