11 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması! 1 futbolcunun testi pozitif

Beşiktaş'ta Covid-19 vakası! 1 futbolcu pozitif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 11.12.2020

, resmi internet sitesinden bir futbolcusunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Futbol Takımı'nda bir futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular ile tesis çalışanlarına rutin Covid-19 PCR testi uygulandı.

Yapılan testler neticesinde bir futbolcuda pozitif sonuca rastlandı. Oyuncunun takip, izolasyon ve tedavi süreci, ilgili protokoller doğrultusunda başlatıldı.

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