Beşiktaş'ta doğru karar Aboubakar! Rakiplerini geride bıraktı
Sezon başında Nikola Kalinic, Ze Luis ve Mario Mandzukic ile ilgilenen ancak Porto forması giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı transfer eden Beşiktaş'ta istatistikler siyah-beyazlıların doğru karar verildiğini gösterdi.
Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, bugüne kadar ortaya koyduğu performansıyla siyah-beyazlı camiadan geçer not almayı başardı. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süre önce "Pahalı oyuncu iyi oyuncudur, ücreti düşük olanlar da kötüdür algısını yıkacak bir kadromuz var" derken; akıllara sezon başında yüksek ücretleri yüzünden alınamayan Kalinic, Ze Luis ve Mandzukic geldi.
RAKİPLERİ KAYIPLARDA
Bu üç oyuncudan Kalinic yeni takımı Verona'da 5 maçta 274 dakika forma giydi ve henüz gol atamadı. Lokomotif Moskova'ya giden Ze Luis 6 maçta 249 dakika oynadı, sadece 1 gol ve 1 asist yapabildi. Mandzukic ise kendisine takım bile bulamadı. Siyahbeyazlıların renklerine kattığı Vincent Aboubakar ise Beşiktaş formasıyla 8 maçta 643 dakika 5 gol ve 1 asistle oynadı ve yönetimin 'doğru karar' verdiğini istatistikleriyle kanıtladı.
(Fotomaç)
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