12 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz görüşmesi dövize takıldı

Dorukhan görüşmesi dövize takıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.12.2020

Beşiktaş'ta gündem Dorukhan Toköz ile yapılacak olan yeni sözleşme. Mevcut sözleşmesi gereği senelik 350 bin euro alan milli oyuncuya son teklif hazırlandı, 10 milyon TL.

Beşiktaş'ta gündem Dorukhan Toköz ile yapılacak olan yeni sözleşme. Mevcut sözleşmesi gereği senelik 350 bin euro alan milli oyuncuya son teklif hazırlandı, 10 milyon TL. Bunun üzerine çıkılmayacak, euro ile ödeme yapılmayacak. Dorukhan'dan bu teklifi kabul etmesi beklenecek, aksi taktirde kendisine teşekkür edilecek. Dorukhan'ın ödemenin euro bazında yapılmasında ısrarcı olduğu, yönetimin ise geri adım atmayı düşünmediği ifade edildi.
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