Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz görüşmesi dövize takıldı

Beşiktaş'ta gündem Dorukhan Toköz ile yapılacak olan yeni sözleşme. Mevcut sözleşmesi gereği senelik 350 bin euro alan milli oyuncuya son teklif hazırlandı, 10 milyon TL.

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Beşiktaş'ta gündem Dorukhan Toköz ile yapılacak olan yeni sözleşme. Mevcut sözleşmesi gereği senelik 350 bin euro alan milli oyuncuya son teklif hazırlandı, 10 milyon TL. Bunun üzerine çıkılmayacak, euro ile ödeme yapılmayacak. Dorukhan'dan bu teklifi kabul etmesi beklenecek, aksi taktirde kendisine teşekkür edilecek. Dorukhan'ın ödemenin euro bazında yapılmasında ısrarcı olduğu, yönetimin ise geri adım atmayı düşünmediği ifade edildi.