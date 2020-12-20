Beşiktaş BB Erzurumspor maçı sonrası Sergen Yalçın: Vida tartışılacak bir oyuncu değil

Süper Lig'in 13. hafta maçında Beşiktaş sahasında BB Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Yalçın Domagoj Vida için, "Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır." dedi. | Son dakika Beşiktaş (BJK) haberleri

Beşiktaş, ligin 13. haftasında zirve yarışı adına kritik bir galibiyet aldı. Erzurumspor'u 4-0'lık skorla mağlup eden Kara Kartal, zirveye bir adım daha yaklaştı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından takımını değerlendirdi.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"En çok gol atan takımız ama en fazla yiyenlerden de biriyiz. Atıyoruz ama yiyoruz da... Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi.

Çok katı savunma yapan bir takıma karşı oynadık. İlk bölümde savunmayı aşamadık. Tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir 45 dakikaydı ama golü bulamadık.

Vida enteresan bir gol attı. Tamamen kendi becerisi. Bu tarz özellikleri var. Dünya Kupası finali oynamış, kaliteli bir oyuncu. Tartışılacak bir oyuncu değil. Zaten tartışılması gereken oyuncu değil performanstır."

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