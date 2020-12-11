11 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu’yla sözleşme uzatıldı

Ersin Destanoğlu’yla sözleşme uzatıldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

Beşiktaş, başarılı eldiven Ersin ile yeni sözleşme imzaladı. beyazlılar, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç kaleci ile 2025 yılına kadar kontrat uzattı.

Beşiktaş, başarılı eldiven Ersin ile yeni sözleşme imzaladı. beyazlılar, 2023'te sözleşmesi sona erecek olan 19 yaşındaki genç kaleci ile 2025 yılına kadar kontrat uzattı. , Ersin'in maaşına da iyileştirme yaptı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon Loris Karius'un ayrılığı sonrasında kaleyi devralan ve gösterdiği performansla güven veren Ersin bu sezon da 8 maçta forma giydi.
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