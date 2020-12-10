10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e 1 hafta süre! Ya imza ya veda

Beşiktaş'tan Dorukhan'a 1 hafta süre! Ya imza ya veda
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Son dakika haberi: 1.5 milyon euro isterken, Beşiktaş yönetimi ise 900 bin euro teklif etti. Taraflar hafta başında görüşecek, masadan ya el sıkışarak ya da vedalaşarak ayrılacaklar.

'ta gözler ile yapılacak olan görüşmeye çevrildi. Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta başında yönetimle son kez masaya oturacak. Başkan , Dorukhan'la yüzde 90 anlaştıklarını söyledi ancak 350 bin euro'ya oynayan Dorukhan'ın istediği senelik 1.5 milyon euro ile yönetimin tüm zorlamalara rağmen yükseldiği 900 bin euro arasında hala 600 bin euro'luk fark var.

1.2 MİLYON EURO'YA İNDİ
Dorukhan son görüşmede Fenerbahçe'nin Ozan'a ve Mert Hakan'a 2 milyon euro civarında verdiği, G.Saray'ın Belhanda'ya 2.5 milyon euro, Emre Akbaba'ya yaklaşık 2 milyon euro ödediği ortamda kendisinin istediği 1.5 milyon euro'nun hiç de fazla olmadığını iddia etti. Dorukhan'ın 1.2 milyon euro'ya inmeye hazır olduğu ifade edilirken, taraflar hafta başında yeniden bir araya gelecekler. Bu görüşme sonrasında Dorukhan Toköz'e ya imza attırılacak ya da veda edilecek.

OLUMLU-OLUMSUZ SONLANACAK
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ; A Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dorukhan'ın kendilerine Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylediğini belirten Kocadağ; "Dorukhan ile sürekli görüşüyoruz. Bize Türkiye'de Beşiktaş'ta oynamak istediğini söyledi. Umarız onun için de, bizim için de hayırlısının olacağı bir orta yol bulunur. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta içerisinde Dorukhan defterini olumlu ya da olumsuz kapatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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