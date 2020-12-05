05 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Oğuzhan Özyakup: Her geçen hafta daha iyi oluyoruz

Her geçen hafta daha iyi oluyoruz
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2020

Beşiktaşlı futbolcu , 3-0 kazandıkları maçının ardından yaptığı açıklamada "Umarım böyle devam ederiz. İddiamızı yeniden ortaya koyduk. Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz." dedi.

Siyah-beyazlı takımın suskun yıldızlarından dünkü maça da yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli orta saha oyuncusu 74. dakikada Mensah'ın yerine oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki futbolcu, performansıyla orta halli bir görüntü sergiledi. Oğuzhan maç sonrası yaptığı açıklamada "Serimizi sürdürmek çok güzel. Bugün kazanmayı hak ettik. Rakibin bir kişi eksik kalması işimizi kolaylaştırdı. Umarım böyle devam ederiz. İddiamızı yeniden ortaya koyduk. Her geçen hafta daha iyiye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Rachid Ghezzal önerdi Beşiktaş'a Arjantinli golcü! Rachid Ghezzal önerdi
Holzhauser transferindeki gerçek ortaya çıktı! Meğer Beşiktaş... Holzhauser transferindeki gerçek ortaya çıktı! Meğer Beşiktaş...
Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı! Sözleşmesi... Beşiktaş'ta flaş Sergen Yalçın kararı! Sözleşmesi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör