Ocak ayı için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Raphael Holzhauser ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların Avusturyalı futbolcuya olan ilgisinin yeni olmadığı ve 27 yaşındaki futbolcuya geçen ay teklif yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın Raphael Holzhauser'e olan ilgisinin yeni olmadığı, geçen ay bir teklif bile yapıldığı ortaya çıktı. Belçika'nın en büyük gazetesi HNL, Beşiktaş'ın ilgisi üzerine Beerschot'un Holzhauser'in sözleşmesini 26 Kasım'da yenilediğini ve 230 bin euro olan yıllık ücretini 450 bin euro'ya çıkardığını, sözleşmesindeki 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini de ortadan kaldırdığını açıkladı. Belçika ekibinin Holzhauser için 2.3 milyon Euro istediğini iddia etti.

(Fotomaç)

DİĞER