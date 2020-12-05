05 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Holzhauser transferindeki gerçek ortaya çıktı! Meğer Beşiktaş...

Holzhauser transferindeki gerçek ortaya çıktı! Meğer Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Ocak ayı için çalışmalarını hızlandıran 'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların Avusturyalı futbolcuya olan ilgisinin yeni olmadığı ve 27 yaşındaki futbolcuya geçen ay teklif yaptığı ortaya çıktı.

'ın 'e olan ilgisinin yeni olmadığı, geçen ay bir teklif bile yapıldığı ortaya çıktı. 'nın en büyük gazetesi HNL, Beşiktaş'ın ilgisi üzerine Beerschot'un Holzhauser'in sözleşmesini 26 Kasım'da yenilediğini ve 230 bin euro olan yıllık ücretini 450 bin euro'ya çıkardığını, sözleşmesindeki 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini de ortadan kaldırdığını açıkladı. Belçika ekibinin Holzhauser için 2.3 milyon Euro istediğini iddia etti.

(Fotomaç)

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